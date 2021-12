Napoli-Barcellona, domani i biglietti: mini abbonamento per la Coppa Italia

Come informato dal club attraverso i canali ufficiali, dalle ore 10.00 di domani, 29 dicembre 2021, saranno messi in vendita i biglietti validi per la gara di Uefa Europa League tra Napoli e Barcellona del 24 febbraio 2022, alle ore 21.00. Per le prime 3 settimane, sarà possibile acquistare i tagliandi esclusivamente online, le prime 48 ore di vendita saranno riservate ai soli possessori di voucher. Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per la Curva, il prezzo previsto sarà di 30 euro (inferiore) o 45 euro (superiore).

Questo l'elenco completo dei settori:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti € 60,00

Curve anello superiore € 45,00

Curve anello inferiore € 30,00

Inoltre, in vista del doppio impegno casalingo tra campionato e Coppa Italia, rispettivamente il 9 e il 12 gennaio 2022 al Maradona, il club ha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un solo titolo (miniabbonamento) valevole per entrambi gli eventi. Dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 6 gennaio 2022, sarà possibile acquistare il miniabbonamento esclusivamente online.

Questi i prezzi del miniabbonamento (Sampdoria + Fiorentina):



Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Distinti € 40,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00