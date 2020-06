LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo passo falso post coronavirus per ildi Quique Setien che fa solo 0-0 in casa del. La squadra disi ferma al palo, anzi alla traversa che proprio l'argentino ha colto nel primo tempo da calcio di punizione.Siviglia più pericoloso nella ripresa, ma la sostanza non cambia. L'unica notizia positiva per il- prossimo avversario Champions del- resta il recupero completo di. Il pari blaugrana può far riavvicinare il Real Madrid: i blancos possono pareggiare i punti in testa alla classifica domenica sera in casa della Real Sociedad.