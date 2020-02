Ci siamo! È tempo di Napoli-Barcellona: Gennaro Gattuso il primo a parlare in conferenza stampa nel centro tecnico di Castel Volturno. Con lui il capitano azzurro Lorenzo Insigne.

«Insime al mister ci stiamo lavorando, dobbiamo affrontare le sfide di campionato come quelle di Champions. In campionato abbiamo perso tanti punti con le piccole, ma anche in Champions col Genk siamo scesi in campo convinti di vincere e non è stato così. Se chiudo gli occhi penso che dobbiamo fare una grande partita sia in fase offensiva che in quella difensiva. Dobbiamo stare concentrati all'aldanta e al ritorno. È una grande sfida che ci affascina. Dobbiamo cercare di fare gol e cercare di non prenderlo. Attualmente Messi per me è il più forte al mondo, ma non voglio paragonarlo a Maradona che per noi è tutto: è sacro. Mi sento molto responsabile perché sono il capitano e se sto facendo questo grande lavoro in campo e fuori è anche merito dell'allenatore che mi ha dato subito grande fiducia. CI ha fatto un paio di discorsi che sono piacituti a tutta la squadra: ci tiene tanto sul pezzo ed è giusto che sia così. Spero di fare gol, ma anche se fa gol Ospina va bene uguale. Cerco prima di dare una mano ai miei compagni. Ancora non mi sono abituato all'urlo del San Paolo: è un'emozione fortissima. Paura no, sicuramente ci dobbiamo provare anche se affrontiamo grandi campioni. Non c'è mai stata l'opportunità di diventare un giocatore del Barcellona che certamente è una squadra piena di grandi campioni. Conoscendo ambiente e compagni, sono certo che faremo una grande prestazione: sappiamo che è difficile, ma dobbiamo ragionare da squadra perché così si vince. Non la risolve il singolo: siamo abituati a vincere da squadra», le parole del capitano.

Poi ha parlato anche Gattuso. «Affrontiamo una grandissima squadra e ringrazio la squadra e Ancelotti perché io non ho fatto nulla per trovarmi a giocare questo ottave di finale. Sono due giorni che smanetto per studiare il Barcellona: da quando è arrivato Setien hanno ripreso a fare le cose che facevano qualche tempo fa. In questo momento non dobbiamo pensare solo al loro possesso palla ma anche alla loro riconquista, loro ti vengono ad aggredire.

Ultimo aggiornamento: 12:22

