LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tra poche ore, una gara che nemmeno l'ex azzurro Marek Hamsik può perdersi. «Un appuntamento che tutti aspettiamo. Ilsarà pieno perché non si gioca tutti i giorni col Barcellona. C’è curiosità, vedrò la partita in tv con un buon calice di vino» ha raccontato a Marca. «Non vedo tutte le partite delperché con il fuso cinese sarebbe impossibile, ma quando sono in Europa non ne perdo una. Con Gattuso siamo tornati ad alti livelli, vedremo se saranno capaci di mettere in difficoltà il Barça. Eliminarlo sarebbe come un miracolo, ma nel calcio tutto è possibile».Come si batte il? «Il Napoli deve dare tutto in casa, al San Paolo possiamo battere tutti. Non devono avere paura di attaccare, i catalani concedono molto in difesa. Messi è il migliore, pare sia impossibile fermarlo. Ma ogni gara fa storia a sé, se il Napoli riesce a limitarlo…» Intanto il suo record di gol vacilla grazie a. «Dries mi supererà e ne sono felice, è un gran calciatore. Sono stato orgoglioso di aver superato Maradona, ora tocca a lui. Insigne è un napoletano al 100%, sente la responsabilità del club, dei tifosi, e conè più forte. Fabián è un gran talento, è migliorato tanto e ha un gran futuro».