Il Napoli chiama alla carica Insigne: «Ci aspettiamo tanto da lui»

È Cristiano giuntoli a rompere il ghiaccio prima di Napoli-Barcellona. «È importante per tutti i compagni avere Osimhen a disposizione. Loro possono lasciarci degli spazi dove Victor può fare bene» ha spiegato. «Ci aspettiamo molto sempre anche dal nostro capitano Insigne, viene anche lui da un piccolo infortunio e darà sicuramente il massimo. La nostra volontà è sempre di fare la partita, spesso ci sono gli avversari che lo impediscono. Spesso ci riusciamo e altre volte come a Barcellona non ci siamo riusciti».

LEGGI ANCHE «No alla guerra», stop a striscione ma lo mostrano Napoli e Barcellona

Torna tra i pali protagonista anche Alex Meret. «È una delle partite più importanti che ho giocato a Napoli e nella carriera. Giochiamo contro una squadra forte che ci darà filo da torcere, speriamo di fare risultato avanti ai nostri tifosi. Felcie delle parole di Ter Stegen nei miei confronti, anche lui sta facendo bene da anni» ha spiegato il portiere a Sky.