Un'ottima notizia per Gattuso: il capitano Insigne sta svolgendo l'allenamento con la squadra fin dal primo minuto al San Paolo, dove è in corso la rifinitura del Napoli prima della partenza per Barcellona. Il tecnico gli ha consegnato la pettorina dei titolari nella partitina. Sciolti, dunque, gli ultimi dubbi sulla presenza al Camp Nou di Lorenzo, che sabato scorso aveva subito un infortunio muscolare nei minuti finali della partita contro la Lazio. La squadra non si allenerà a Barcellona, dove alle ore 18.30 è prevista la conferenza stampa di Gattuso e del portiere Ospina. Formazione decisa, con il tridente Callejon-Mertens-Insigne per tentare l'impresa a Barcellona e volare ai quarti di finale.

Ultimo aggiornamento: 11:16

