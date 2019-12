LEGGI ANCHE

Sarà. Questo ha deciso l'urna europea che ha sorteggiato il futuro della squadra di Gennaro Gattuso negli ottavi di Champions League. Azzurri e blaugrana si sono affrontati più volte in amichevole negli ultimi anni, anche la scorsa estate nel doppio confronto in terra americana, ma c'è un azzurro su tutti per cui i colori catalani fanno tornare in mente ottimi ricordi.Si tratta di Kostas Manolas , il greco difensore azzurro che ha già eliminato una volta dalla competizione Messi e compagni. Nell'edizione Champions del 2018, infatti, quando ancora vestiva la maglia della, Kostas fu protagonista massimo con il gol del 3-0 che al'Olimpico servì ad eliminare ilcompletando la rimonta incredibile, dopo il 4-1 dell'andata. Anche in estate Manolas ha mostrato il dente avvelenato contro i blaugrana e ora si prepara a vivere altre due gare da protagonista con la maglia azzurra.