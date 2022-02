Napoli-Barcellona, se Xavi è l'eroe che riaccende il sogno blaugrana

Alla fine a Napoli, Xavi e il Barcellona ritrovano una identità piena con quattro gol, il possesso palla non più sterile che fu di Guardiola, e il dominio della partita. Dovrebbe esistere nel calcio la possibilità di buttare la spugna e arrendersi. Quando una partita è sbagliata è sbagliata in ogni dove. Nonostante Insigne e Politano. Xavi torna ad essere il direttore d'orchestra che era in campo con i piedi, questa volta con le mani e le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati