Napoli-Barça, si accende il mercato: i blaugrana ufficializzano Ferran

L'idea di Xavi era una: non arrivare a febbraio con lo stesso Barcellona visto a dicembre. L'allenatore dei catalani, che affronteranno il Napoli di Spalletti in Europa League, l'ha ripetuto più volte: da una parte il lavoro, dall'altra il mercato che per il Barcellona è già cominciato. Ufficiale, infatti, l'acquisto di Ferran Torres da parte dei blaugrana, un super colpo con lo spagnolo classe 2000 strappato al Manchester City di Guardiola. Ferran ha firmato un contratto fino al giugno 2027 con una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Lunedì ci sarà la presentazione del giocatore.

