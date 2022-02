Napoli, è un Mertens amaro: «Domenica non si può sbagliare»

È entrato in campo solo nel finale Dries Mertens, ma non è bastato a suonare la carica per il Napoli. «Peccato, perché c'era l'atmosfera perfetta con lo stadio pieno. Ma hanno fatto una grande partita e noi tra 48 ore siamo di nuovo quasi in campo» ha detto il belga azzurro, che ha guadagnato la 61ma presenza in Europa League, un record, eguagliando Daniel Carriço.

«Non siamo stati al nostro livello, ma non possiamo abbassare la testa, domenica c'è un'altra gara importante» ha spiegato Mertens a Sky Sport «Non sempre è questione di carattere quando vinci o perdi. Ci sono i problemi, ci sono gli infortuni, non ci alleniamo tanto perché ci sono tante partite. Ma io so che questo gruppo è forte, dobbiamo dormirci su perché domenica non possiamo sbagliare».