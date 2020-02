LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diego e Leo, Messi . Impossibile guardare il numero 10 del Barcellona e non pensare a quello del Napoli di tanti anni fa. Il maestro e l'erede al trono, con una stessa maglia - quella blaugrana - e con lo stesso destino: vincere.ha accolto nel modo migliore il campione argentino che stasera sarà avversario al San Paolo e anche per i media spagnoli il paragone è obbligato.Tanti gli spagnoli che si sono arrampicati su per le strade di Napoli fino ai Quartieri Spagnoli in cerca del famosissimo murale di, tanto da provare a replicarne uno di, come quello pubblicato in prima pagina da Mundo Deportivo che ha fatto il giro del web.