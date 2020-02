© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho preso quella botta e sono un po’ dolorante, ma è stata una giocata fortuita e per fortuna sono arrivato per primo sulla palla». David Ospina racconta così una delle giocate più importanti di, con il portiere colombiano che ha tenuto fisso il risultato con una gran parata. «non mi ha colpito di proposito, è un eccellente calciatore ed una persona corretta, lo conoscevo già prima del match. Ho la fortuna di averlo affrontato anche in nazionale. Peccato non aver vinto, ma non abbiamo perso le speranze: sappiamo che al ritorno sarà complicato ma lavoreremo per la qualificazione».«Sapevamo quanto forte fosse il, hanno calciatori di estrema qualità che con una sola occasione concessa possono segnarti» ha continuatonelle parole riportate da Radio Caracol. «Ma guardiamo al gran lavoro fatto, la nostra prestazione è stata ottima, ora torniamo a pensare al campionato. Dobbiamo continuare a lavorare e sfruttare ogni occasione. Il Napoli ha grandi portieri, sarà Gattuso a scegliere chi va in campo». A fine gara, i due figli del portiere colombiano hanno anche scattato una foto con la stella del Barcellona.