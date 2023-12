Napoli-Barcellona, parla Xavi: «Azzurri come noi, ma vogliamo passare il turno»

«Il Napoli resta il campione d'Italia in carica. Non ci riuscivano dai tempi di Maradona. Oggi sono in una situazione simile a quella che viviamo noi».

Queste le parole di Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona che oggi in conferenza ha commentato il sorteggio di Champions League: l'urna di Nyon ha messo contro catalani e Napoli agli ottavi di finale.

«Non hanno più l'allenatore che c'era un anno fa, hanno dovuto esonerare in corsa e ora è arrivato Mazzarri in panchina, un allenatore più difensivo rispetto ai precedenti» ha spiegato Xavi, impegnato ora nella rimonta in campionato «Mancano due mesi per la prima gara d'andata, ma siamo già certi di voler passare il turno e andare ai quarti di finale».