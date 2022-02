Napoli-Barcellona, la notte dei sogni: Osimhen e Insigne per l'impresa

Sogni spalancati. È una notte di vertigini che elettrizza Napoli e il Napoli. Sarà (quasi) esaurito il Maradona per la gara con il Barcellona, 38mila spettatori, per la rivincita degli ottavi di Champions di due anni fa. L'avversario più difficile che possa esserci per andare avanti nella coppetta figlia di un dio minore che, però, se la vinci ti dà gioie, gloria e il pass per la Champions (come è il caso del Villarreal). È la partita nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati