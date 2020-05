LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come il, così anche il Barcellona che - nell'attesa di una decisione ufficiale sull'argomento - resta l'avversariodegli azzurri in una sfida che aspetta ancora la resa dei conti. Anche in Spagna il Governo ha dato il via libera al rientro agli allenamenti per i club di Liga, che ancora non hanno deciso se ricominciare il campionato interrotto bruscamente come in Italia.Il Barcellona diha così subito comunicato il ritorno delle attività: da domani la squadra è attesa al centro tecnico per una prima fase di test medici - esettamente come sta accadendo in Italia -, poi partirà la fase di allenamenti in solitaria come previsto in tutta Europa. I catalani, in questi due mesi di stop forzato, hanno avuto modo anche di recuperare qualche infortunato di troppo come, atteso insieme a Leo Messi e agli altri compagni.