Napoli-Barcellona, riparte la vendita: in Curva con 30 euro

Come ufficializzato dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali, dalle 16 di oggi ripartirà la vendita dei biglietti validi per la gara di Europa League contro il Barcellona in programma il 24 febbraio 2022 ore 21.00 allo Stadio Maradona. La vendita dei tagliandi era stata interrotta a dicembre per la decisione degli organi competenti di imporre alcune limitazioni previste agli stadi italiani, limitazioni che cadranno con il ritorno del campionato a febbraio.

LEGGI ANCHE Olivera al Napoli, prima intesa: può arrivare a giugno per 15 milioni

Questi i prezzi di Napoli vs Barcellona:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti € 60,00

Curve anello superiore € 45,00

Curve anello inferiore € 30,00