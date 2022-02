Rrahmani, il crollo della difesa: «Volevamo giocare alla pari»

«Abbiamo provato a costruire dal basso, ad essere noi stessi, abbiamo provato di tutto per giocarcela alla pari». Amir Rrahmani rialza il Napoli dopo il crollo contro il Barcellona. «Giocare alla pari è stato un errore? Non lo so, era giusto farlo in casa nostra perchè abbiamo qualità. Senza infortuni possiamo giocare tutte le competizioni, siamo una squadra che può farlo. Volevamo provare a continuare in Europa, ora dobbiamo pensare subito al campionato».

«Per la prima volta abbiamo preso quattro gol in stagione, è successo anche perchè loro hanno creato dei bei gol» ha continuato il difensore in conferenza. «Abbiamo provato ad essere noi stessi, giocando la palla, volevamo farlo senza paura. Non so spiegarmi la differenza della nostra difesa tra campionato e Europa, ma anche oggi è capitato come con lo Spartak: abbiamo subito tanti gol, il calcio è così ed è uno sport dove non sai cosa può succedere ogni partita».