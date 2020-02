LEGGI ANCHE

C'è già grande attesa aper il match di martedì sera contro il Barcellona in Champions League. La società ha voluto comunicare ai propri tifosi che, vista la grande affluenza attesa, ilaspetterà i napoletani già dal primo pomeriggio.«In occasione della gara di Champions League, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 17:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’importante evento calcistico» si legge. «Si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico».