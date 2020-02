Ultimo aggiornamento: 20:24

Tutti arruolati, a casa restano solo, difensore azzurro che da tempo è ai margini del gruppo per problemi fisici. Gennaro Gattuso ha recuperato quasi tutti gli azzurro in vista della importantissima sfida di domani sera al San Paolo contro il Barcellona. Confermati tra i convocati anche quelli che non erano al massimo nelle ultime uscite, da Hysaj a Milik fino aKarnezis, Meret, OspinaDi Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario RuiAllan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabián, ZielinskiCallejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.