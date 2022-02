Napoli, Spalletti si arrende al Barça: «Fischi a Insigne? C'è bisogno di lui»

Non era la partita che Luciano Spalletti si sarebbe aspettato, una notte fantastica sugli spalti ma rovinata dalla prestazione non all'altezza per il Napoli contro il Barcellona. «Bisogna essere onesti, loro sbagliavano meno e noi troppo rispetto al solito» ha spiegato subito l'allenatore del Napoli «Sono stati veramente bravi a far girare la palla, a noi non è mancato il coraggio ma li abbiamo agevolati con i due gol iniziali». L'allenatore toscano ha anche commentato i fischi a Insigne: «Anche stasera ha fatto la sua parte e da qui alla fine abbiamo bisogno di lui».

«Quando siamo rientrati in partita dopo il rigore ci è capitato il gol di Pique, è stato tutto più difficile. È un grande dispiacere, stasera c'era un clima bellissimo, eravamo allo stadio tutti insieme, questo ci lascia doppiamente amareggiati» ha continuato Spalletti «quando le cose non vanno bene la responsabilità resta la mia. Le assenze? Lobotka sa superare l'uomo e aprire il campo, ma Demme e Fabian sono calciatori che sanno cosa fare. Non è giusto pensare a quelli che mancano. Ora dobbiamo essere bravi a non pensarci troppo perché domenica siamo di nuovo in campo».