Napoli-Barcellona, Spalletti live: «Chi non lotta ha già perso»

Ci siamo. Luciano Spalletti parla alla vigilia di Napoli-Barcellona, match di ritorno dei playoff di Europa League.

La partita

«Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Bisogna andare in campo a prendere delle decisioni, altrimenti si diventa passeggeri degli altri. Il Barcellona vuole comandare la partita, fin da subito dobbiamo mostrare le nostre intenzioni».

La chiave tattica

«Domani sarà dura, c’è da essere soldati e andare in battaglia. Dobbiamo attaccare noi, altrimenti lo fanno gli altri».

Il recupero degli infortunati

«Lozano dobbiamo valutarlo giorno dopo giorno, deve sentirsi sicuro con la spalla. Sta lavorando per tornare al meglio, non sappiamo prevedere quando tornerà».

Il turnover

«I tanti impegni? È la testa che rende i muscoli forti, va considerata anche quella, siamo tornati alle 3 di notte da Cagliari ma ormai il calcio è questo qui e non dobbiamo temere le partite ravvicinate. Purtroppo non abbiamo tante rotazioni da fare in questo momento, sta tutto nella forza di volontà dei calciatori, non c’è tempo per recuperare».

Il ballottaggio tra i portieri

«Ospina è sempre stato il portiere titolare ma in Europa gioca Meret, non c’è confusione. Dall’alto delle loro qualità devono mostrare tutto quando vanno in campo».

Le qualità della squadra

«Non dobbiamo farci influenzare da quello che accade, dobbiamo pensare sempre alle nostre qualità, che ci hanno portato in cima alla classifica e a giocare questa partita con il Barcellona. A Cagliari non siamo stati bravi a prendere per mano la partita, stavolta dovremo far prevalere le nostre qualità. E dobbiamo farlo contro una squadra forte come il Barcellona, ci possiamo riuscire. L’obiettivo è avere una squadra che possa restare nella testa della gente».

Il cammino europeo

«Non c’è una favorita domani, ma in ogni caso uscirà una squadra che avrebbe potuto giocarsi la vittoria della Coppa. Sono convinto che entrambe le squadre proveranno a evitare i supplementari. È una di quelle partite che sogni di giocare fin dalla prima volta che prendi in mano un pallone».