Napoli, il Barcellona suona la carica: 4 gol all'Atletico di Simeone

Il mercato di gennaio e la cura Xavi sembrano fare bene al Barcellona che si rilancia in campionato nel big match di giornata. Contro l'Atletico Madrid finisce 4-2 in rimonta, con la squadra di Simeone che apre le danze e poi subisce la rimonta del Barça, prossimo avversario europeo del Napoli di Luciano Spalletti in Europa League tra dieci giorni.

In campo subito quasi tutti i nuovi acquisti: Xavi lancia titolare Dani Alves - che trova il gol - Adama Troré e Ferran Torres. Al gol iniziale di Carrasco risponde subito il pari di Jordi Alba, poi Gavi e Araujo completano la rimonta prima dell'intervallo. Nella ripresa è proprio il terzino brasiliano a fare poker. Nel finale il gol dell'ex Suarez per il 4-2 definitivo.