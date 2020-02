© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non bastavano le mascherine, pronte a far capolino al San Paolo prima del match tra Napoli e Barcellona, a Fuorigrotta anche qualche tifoso con chiare origini cinesi che ha dovuto anche specificare il suo stato di salute. virale nelle ultime ore sui social un tifoso azzurro che ha messo in chiaro le cose.«Non preoccupatevi, non ho il coronavirus, non ho niente» - si sente gridarlo dalle gradinate - «Forza Napoli», ha concluso. La psicosi per il virus di cui tanto si parla nelle cronache degli ultimi giorni ha preso piede anche tra gli appassionati azzurri che sono preoccupati di vedere il San Paolo a porte chiuse nelle prossime settimane.