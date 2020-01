LEGGI ANCHE

L'uscita dipotrebbe essere per ill'occasione giusta per tornare sul mercato e rinforzare il pacchetto difensivo tanto chiacchierato nelle ultime settimane. I catalani, che non vivono un momento eccellente, starebbero così pensando a come regalare a Valverde un nuovo difensore che possa integrare il reparto e gli occhi sarebbero finiti di nuovo su Kalidou Koulibaly Il profilo del centrale difensivo azzurro è già noto ai blaugrana e, secondo quanto riportato da Le10Sports in queste ore, il Barça un tentativo perlo farà in questi giorni, per provare a capire che margine d'intesa si possa trovare con il Napoli . Gli azzurri non vogliono privarsi di, almeno a gennaio, ma se ne potrebbe riparlare la prossima estate.