È il grande giorno di Napoli-Barcellona: l'attesa è enorme, Fuorigrotta è stata presa d'assalto dai tifosi già nel primo pomeriggio, tutti in fila davanti ai cancelli dello stadio San Paolo.

«Ci aspettiamo una grande partita – commentano i cuori azzurri pronti per una notte magica – anche perché con le grandi ci esaltiamo sempre. Il Barcellona è la squadra migliore d'Europa e siamo curiosi di vedere in che modo Gattuso ha preparato la partita. Questo è il tempio di Diego e Messi non ci fa paura: abbiamo avuto la fortuna di aver visto da vicino il numero uno nella storia e sappiamo che nessuno potrà fare come lui. Ci aspettiamo magie e colpi da campione, ma sappiamo anche che i nostri ragazzi sono motivati. Sarà una partita bellissima».

