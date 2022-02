Barcellona, la festa di Xavi: «Dominato un grande avversario»

«Siamo sulla buona strada, stiamo migliorando nel gioco di squadra». Alla sua seconda panchina internazionale, Xavi si prende la qualificazione a Napoli. «Dobbiamo sempre imporre il nostro gioco e giocare nel campo avversario, ci siamo riusciti stasera e i giocatori e i tifosi meritano dopo aver sofferto in passato. Sono soddisfatto per la qualificazione, ma ora dobbiamo restare utili» ha spiegato subito dopo il match l'allenatore catalano.

LEGGI ANCHE Napoli, il rammarico di Zielinski: «Loro forti, ma abbiamo fatto poco»

«Abbiamo dominato per 90 minuti ed è la prima volta che succede da quando sono qui» ha coninuato Xavi. «C'è stato tanto pressing alto, abbiamo giocato e vinto contro un gran rivale che subisce pochi gol in casa ed è un candidato per lo scudetto. Noi imbattibili? Abbiamo fatto un'ottima gara ma non direi, dobbiamo lavorare con umiltà perchè solo così avremo dei frutti. Dobbiamo continuare così, vogliamo vincere ma dobbiamo rimanere prudenti e crescere».