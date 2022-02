Napoli, il rammarico di Zielinski: «Loro forti, ma abbiamo fatto poco»

Una serata storta per il Napoli, una serata storta anche per Piotr Zielinski, centrocampista azzurro che ha parlato al termine del match contro il Barcellona. «L'approccio è stato sbagliato, non possiamo prendere subito due gol così. Poi ci è mancata convinzione giusta per creare occasioni: loro giocano sempre con baricentro alto, dovevamo approfittarne e non l'abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi».

«L'umore? Usciamo da questa partita con poche certezze, ma la nostra fortuna è che domenica torniamo subito in campo con la Lazio. Dobbiamo dimenticare questa partita subito e pensare alla prossima» ha continuato Zielinski a Sky. «Il rammarico c'è, potevamo essere più pericolosi e abbiamo fatto poco. Poi loro sono fortissimi e tu devi correre, non sempre è semplice».