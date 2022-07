Napoli-Bari, Luigi De Laurentiis: «Non voglio restare sei anni in B»

La Figc aiuta la famiglia De Laurentiis, con la proroga del termine ultimo per la vendita delle multiproprietà spostato all'estate 2028. «Ci hanno dato più anni per poter, un giorno, vendere. Adesso possiamo ideare una strategia e costruire un Bari più importante iniziando un percorso» ha spiegato Luigi De Laurentiis, numero uno del Bari: «Il primo step è costruire una squadra valida che se la giochi in Serie B, che è una serie difficilissima. Vogliamo costruire un Bari più forte e una volta arrivati in Serie A venderlo ad un prezzo più alto».

«La famiglia De Laurentiis non vuole restare sei anni in B per perdere soldi» ha spiegato De Laurentiis durante la cerimonia di presentazione delle nuove maglie biancorosse. «Il Bari ha un appeal enorme, non lo cederemo mai a un gruppo che non merita e per ora non sono arrivate offerte. Chi cedere fra biancorossi e Napoli? È difficile capire la strategia di un gruppo, potrebbero arrivare tante opportunità. Noi abbiamo investito come se la squadra fosse nostra per sempre e lo spazio temporale di più anni ci permetterà di capire con calma cosa fare. Cercheremo di portare il Bari più in alto possibile e di guadagnarci, non voglio lavorare qui sei anni e poi perderci».