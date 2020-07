LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello di Musa Barrow è un nome presente nella testa dei tifosi delquesta settimana, tra le mille voci di mercato e il gol del Dall'Ara dello scorso mercoledì. «La suggestione c’è,per caratteristiche ricorda Victor. Tempo fa in una trasmissione fu proprio accostato al giocatore del Lille da un vostro collega. Se i tifosi delpensano a lui come alternativa hanno la fantasia giusta, si cerca sempre qualcuno da accostare alla propria squadra» ha detto il suo agente Luigi Sorrentino.«In questo momento però non c'è nulla, esta bene a Bologna. Stravede per Mihajlovic e per la città» ha continuato Sorrentino a Radio Marte. «Se arrivasse qualche proposta da una big? Le proposte si valutano sempre, ma in questo momento la cosa migliore per lui è continuare a crescere a Bologna. Il ragazzo non ha mai guardato ai soldi, predilige il progetto. Se arriva un progetto che gli garantisce la crescita si potrebbe valutare».