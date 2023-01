Una serata da cestista per Alessio Zerbin, calciatore del Napoli che si è concesso una notte da spettatore al Palabarbuto. L'esterno di Spalletti era in prima fila per Napoli-Sassari, posticipo di LBA vinto dagli azzurri 93-83. Zerbin si è concesso a selfie e autografi con i tifosi prima e dopo il match.