Napoli, buona la prima amichevole: «Primo test, ottime sensazioni»

Non era un ostacolo insormontabile quello della Bassa Anaunia, ma la prima amichevole dell'anno porta con sé sempre tante aspettative e voglia di far bene. «Primo test stagionale. Buone sensazioni» ha scritto sui social dopo il match Matteo Politano, uno dei titolarissimi del Napoli ieri in campo.

Con lui, in avanti, anche Victor Osimhen, autore di quattro gol nel solo primo tempo: «Minuti importanti» ha scritto dal suo account personale il nigeriano. Chi spera di guadagnarsi un posto importante nella squadra di questa stagione è Kevin Malcuit: «Prima uscita completata. Continuiamo la nostra preparazione» il pensiero del terzino francese che ha speso in prestito l'ultimo anno.