Live Napoli-Bassa Anaunia 7-0 Poker Osimhen, che gol Lobotka!

Tre giorni di ritiro, poi subito la prima amichevole: questo pomeriggio il Napoli di Luciano Spalletti si vedrà in campo per la prima volta, l'esordio stagionale in amichevole contro la Bassa Anunia, formazione della Val di Sole. Nessun dubbio per il neo allenatore azzurro che lancia in campo Contini tra i pali e la coppia Manolas-Koulibaly in difesa. In avanti non manca Victor Osimhen, punto di riferimento offensivo, quindi Politano a supporto insieme con Adam Ounas, protagonista di questo ritiro dopo l'ultima stagione in prestito. Calcio d'inizio alle 17.30.

SEGUI LA DIRETTA

3' - Elmas gol: cross di Ounas e inserimento centrale del centrocampista macedone che inaugura subito la serata al gol.

7' - Raddoppia Osimhen! Bella azione di Politano che ha poi servito il compagno azzurro, bravo a superare il portiere avversario.

11' - Il Napoli rischia il tris: prima Ounas e poi Elmas mancano l'appuntamento per il terzo gol azzurro davanti alla porta della Bassa Anaunia.

12' - Osimhen beffato dal fuorigioco! Assist in ritardo di Mario Rui, l'attaccante nigeriano scatta oltre la linea difensiva e il suo gol viene annullato.

18' - ancora Osimhen! Batti e ribatti in area, il tiro di Elmas viene ribattuto ma il destro di Osimhen è preciso e imparabile dal centro dell'area! 4-0 Napoli.

15' - Tris azzurro! Stavolta è Manolas a segnare: calcio d'angolo battuto magistralmente da Politano e il difensore azzurro svetta tutto solo nell'area di rigore allargando il vantaggio.

18' - ancora Osimhen! Batti e ribatti in area, il tiro di Elmas viene ribattuto ma il destro di Osimhen è preciso e imparabile dal centro dell'area! 4-0 Napoli.

30' - Traversa di Elmas! Grande giocata sulla trequarti del centrocampista macedone che si libera al tiro con il destro ma non riesce a trovare la sua doppietta personale.

34' - Tripletta di Victor Osimhen! L'attaccante azzurro scatta sul filo del fuorigioco ed elude il portiere avversario, poi dalla distanza sigla il quinto gol napoletano.

36 ' - Ancora Osimhen! Poker dell'attaccante nigeriano che stavolta approfitta di un vistoso errore del portiere Iobstrabizer, che non trattiene il cross al centro e regala all'azzurro un semplice tap-in.

41' - Politano ci prova a mettersi in proprio, ma non ci riesce. Giocata sul lato dell'esterno dentro azzurro che rientra sul piede preferito e tira verso la porta, ma il pallone finisce di poco a lato.

44' - Che gol Lobotka! Bella azione travolgente del Napoli sul lato sinistro del campo, poi l'assist di Politano che libera al tiro lo slovacco: destro preciso nell'angolino dove il portiere non può nulla!

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. All. Spalletti

A disposione: Baietti, Costa, Luperto, Palmiero, Tutino, Rrahmani, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zanoli, Zedadka, Petagna, Gaetano.

Bassa Anaunia (4-5-1): Iobstrabizer; Cova, Pezzi, Iob, Falvo; Mallemace, Lucchini, Dalpiaz, Pedot, Formolo; Zanotti. All Coslop

Arbitro: Sig. Kovacevic