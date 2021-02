«Dovesse chiamare il Napoli sarebbe una grandissima occasione ma nessuno ci ha contattati». Augusto Carpeggiani, agente tra gli altri di Simone Bastoni, ha commentato così a Radio Marte le voci di mercato delle ultime ore per il Napoli e il calciatore dello Spezia. «Giuntoli di solito tratta i suoi obiettivi sempre sotto traccia, vedremo. Per ora è molto presto».

«Non c’è ansia di rinnovare, ora la priorità è salvarsi con lo Spezia e consolidarsi in Serie A» - ha detto l'agente di Bastoni - «Sicuramente sta dimostrando che la Serie A non gli va stretta. Lui è un ex trequartista di qualità, quando giocava ai tempi della Primavera, quindi il piede sinistro non è quello di un difensore. Lo Spezia di Italiano è nato nelle difficoltà, la mano dell’allenatore c’è. Pronto per una big? Io credo di sì, ovunque sia andato ha vinto un campionato, dalla Serie D a oggi».

