Napoli, festa "tedesca" in rete: «Test contro una grande squadra»

Il Napoli fa festa di ritorno dalla Germania. Dopo il 3-0 rifilato al Bayern Monaco in amichevole, gli azzurri celebrano in rete il successo. Tra i protagonisti anche Kevin Malcuit, che ieri in campo ha festeggiato anche il suo 30° compleanno: «Che compleanno. Ottimo lavoro, squadra» ha scritto il terzino francese.

LEGGI ANCHE Napoli, la festa della Curva A: «Sempre fedele alla terra natia»

Complimenti social per Kalidou Koulibaly e Eljif Elmas, che su Instagram celebrano la doppietta di Victor Osimhen. Commenta la gara anche Matteo Politano: «Test contro una grande» le parole dell'esterno azzurro. Spalletti spera di non aver perso Ounas: «Uno, due, tre...viva Napoli» ha scritto l'algerino.