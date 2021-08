Il Napoli mette nei guai il Bayern: ecco l'hashtag #NagelsmannOut

Il 3-0 subito ieri non è l'unico risultato dimenticabile del Bayern Monaco in questa estate di preparazione. Le assenza del club pesano, ma ai tifosi tedeschi non è piaciuta la prestazione di ieri contro il Napoli di Spalletti. «Nel primo tempo siamo stati bravi, ma poi ci siamo fatti tre gol da soli» ha commentato a fine match Julián Nagelsmann.

LEGGI ANCHE Napoli, la gioia di Osimhen: «Continuiamo a costruire»

Arrivato in Baviera poche settimane fa, Nagelsmann è già alle prese con una mini crisi: «Lunedì arriveranno altri campioni di rientro dalle vacanze e potremo allenarci insieme». Sui social, però, cresce il malcontento e spunta anche la protesta dei tifosi del Bayern che in rete fa spopolare l'hashtag #NagelsmannOut, visti i diversi passaggi a vuoto nelle amichevoli estive, dal Colonia al Napoli.