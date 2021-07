Il Bayern accoglie il Napoli? «Mai parlato di Tolisso con loro»

«Noi ed il Napoli siamo veri amici ormai, è sempre un piacere affrontare le squadre italiane». Queste le parole di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, a pochi giorni dalla sfida con gli azzurri a Monaco. «Sono tornati i nostri nazionali e sabato ci saranno, avevamo tanti calciatori fuori e sono rientrati da pochi giorni. Pian piano possono giocare, a partire da sabato».

«Spalletti è un grandissimo allenatore, potrà portare in Champions League il Napoli» ha continuato Salihamidzic a Radio Kiss Kiss. «Insigne è un giocatore che fa la differenza. Non so com'è la situazione per il rinnovo, abbiamo tutti problemi economici e finanziari e non è facile. Koulibaly? Abbiamo portato a Monaco Upamecano ed in difesa siamo a posto così. Tolisso? Non mi ha chiamato nessuno, la nostra speranza è che possa fare una grande stagione con noi».