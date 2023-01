Napoli, senti Becao: «Tifavo azzurro da bambino»

«Il Napoli quest’anno è la squadra più forte. Lo pensano e lo confermano tutti». Parola di Rodrigo Becao, che gli azzurri li conosce bene e li ha affrontati in campo da avversario. «Si nota che hanno qualcosa in più delle altre, meritano la classifica che hanno, non è un caso che siano lì» ha detto il difensore dell'Udinese, protagonista con i friulani, che svela un retroscena del suo passato da bambino: «Sono felice per loro, gli auguro di continuare così fino alla fine dell’anno. È una squadra che seguivo con affetto e attenzione già da bambino» le sue parole.

E nella lunga intervista a Diario As impossibile non parlare di futuro visto l'accostamento a tanti club, tra cui proprio il Napoli: «I rumors di mercato non mi influenzano quando vado in campo. Li ascolto, non lo nego, ma ho ancora un anno e mezzo di contratto con l’Udinese e obiettivi importanti da raggiungere, come la qualificazione in Europa. Il mercato non lo decidiamo noi, non so se potrà cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi. So solo che darò il 100% fino all’ultimo giorno» ha detto Becao.