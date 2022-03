Napoli, che beffa contro l'Empoli: è 2-2, pareggio toscano al 94°

Sembrava essere in tasca, ma il finale di gara ha cambiato tutto. Il Napoli Primavera di Frustalupi va in vantaggio due volte contro l'Empoli ma non riesce a portare a casa la piena posta in palio, con un pareggio che lascia più dell'amaro in bocca agli azzurrini. Padroni di casa che riescono a sbloccare il risultato prima dell'intervallo con Saco, abile a sfruttare l'assist al bacio di Vergara, e poi a raddoppiare con D'Agostino nel secondo tempo.

Il risultato sembrava ormai acquisito e il Napoli, anche con i cambi di Frustalupi nella ripresa, sembrava poterla gestire. Ma cambia tutto nel finale: al minuto 83 è Lozza ad approfittare di una indecisione della difesa per riaprire il risultato, poi la doccia fredda al 94° minuto con l'errore di Idasiak in uscita e il colpo di testa di Guarino che beffa gli azzurrini.