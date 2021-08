Napoli beffato per Emerson: il terzino è già atteso a Lione

La beffa sta per arrivare? In Francia sono convinti di sì: come informa L'Equipe, infatti, il Lione avrebbe trovato l'accordo per l'arrivo in Ligue 1 di Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano che era in uscita dal Chelsea. Per lui, fresco vincitore dell'Europeo con la nazionale di Mancini, sono già attese le visite mediche domani in città e sarà subito a disposizione della squadra per il prossimo impegno di campionato.

Secondo i media francesi, per Emerson Palmieri si tratterà di un prestito secco annuale in Francia. Una scelta forte quella del terzino dei Blues che il Napoli e Spalletti hanno inseguito tanto durante tutta questa estate di mercato. L'accordo tra Lione e Blues è arrivato nelle scorse ore e, nonostante i dettagli da limare, la trattativa sembra ormai destinata a chiudersi.