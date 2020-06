LEGGI ANCHE

Il ds del Torinoè intervenuto a Sky Sport per parlare delmercato dei granata e di uno dei protagonisti della stagione come Andrea Belotti , che sembra essere nel radar di tante squadre in Italia, tra cui il Napoli. «è un giocatore importante, anche se degli interessamenti che ci sarebbero per lui ho letto solo sui giornali. Io non sono stato contattato da nessuno personalmente» ha confessato.«Poi, visto lo spessore del giocatore dal punto di vista dei gol e dell’atteggiamento in campo, è normale che ci possano essere degli interessi. Però, ripeto, non ho ricevuto nessuna chiamata per» ha continuato il ds del. «Ora pensiamo al campo, mancano tredici partite alla fine e sono tante, mi piace programmare ma le cose vanno valutate bene. Devo ancora conoscere tanti aspetti dei calciatori che abbiamo in rosa. Cosa ha chiesto? Adesso vediamo cosa succede nelle prossime partite e poi programmeremo la prossima stagione».