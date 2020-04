LEGGI ANCHE

Tutto il cuore di, il difensore del Napoli che non scende in campo da diversi mesi - complice anche lo stop dei campionato per l'emergenza- ma che ha saputo dare una mano a suo modo alla cittadinanza in queste settimane così complicate per tutti.Come confermato da Flavia Sorrentino, coordinatrice dello 'Sportello Difendi la Città', il terzino del Napoli insieme con il Presidente dell'associazione "Dialogo Convivenza e Pace" Mohamed Hasayen, ha consegnato viveri e generi di prima necessità per la cittadinanza napoletana più svantaggiata. Ennesimo gesto di beneficenza della squadranelle ultime settimane.