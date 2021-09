Napoli-Benevento, i convocati: c'è Costa, ancora out Ghoulam

Sfida amichevole dal sapore di derby per Napoli e Benevento che approfittano della sosta delle nazionali per un faccia a faccia allo Stadio Maradona. Ancora assenti, per Spalletti, sia Faouzi Ghoulam che Dries Mertens, resta ai box anche Diego Demme. L'allenatore toscano ritrova Filippo Costa - assente a Castel di Sangro per covid - e avrà a disposizione tanti azzurrini in arrivo dalle giovanili azzurre.

Questa la lista completa:

Boffelli, Idasiak, Marfella

Barba, Costa, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Juan Jesus, Zanoli, Ambrosino, Costanzo

D'Agostino, Marrazino, Mercurio, Fabian Ruiz, Vergara

Politano, Ounas, Petagna, Lozano.