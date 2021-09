De Laurentiis, bordate alla Juve: «Ci hanno scippato uno scudetto»

«Siamo da 12 anni in Europa, nessuna squadra italiana ha mai avuto questa continuità. Scudetto? A volte c'è qualcuno che ti scippa quello che ti appartiene». Parole al veleno nella settimana che porta alla Juventus e che fa tornare a galla le polemiche per la direzione di Orsato in Inter-Juve e il famoso scudetto perso in albergo. Eccolo uno smagliante Aurelio De Laurentiis al fianco di Oreste Vigorito sul prato del Maradona tirar fuori la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati