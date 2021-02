Napoli-Benevento, derby in famiglia: riecco la sfida tra i fratelli Insigne

All'andata segnarono un gol a testa. Il derby di Benevento fu a tutti gli effetti il derby dei fratelli Insigne: Roberto sbloccò il risultato mandando avanti i giallorossi, Lorenzo replicò nella ripresa segnando l'1-1 prima del gol della vittoria firmato da Petagna. Due reti bellissime: l'attaccante del Benevento si accentrò segnando con il sinistro, il suo piede preferito, e anche Lorenzo segnò con il sinistro che invece non è il suo piede migliore con un bel tiro dal limite dell'area.

Gioia grande per la famiglia Insigne in occasione del derby di andata al Vigorito: felicissimi papà Carmine, mamma Patrizia e gli altri due fratelli Antonio e Marco. Domenica al Maradona il nuovo incrocio tra Lorenzo e Roberto, un derby importantissimo per il Napoli in chiave corsa Champions League e per il Benevento per proseguire il suo cammino tranquillo ben distante dalla zona a rischio della classifica. E i fratelli Insigne sulla carta anche stavolta potranno essere tra i protagonisti.

Due gol in questo campionato per Roberto Insigne che si prepara a una partita speciale non solo perché ritroverà di fronte suo fratello Lorenzo ma anche perchè giocherà contro la sua ex squadra, il Napoli, e nello stadio dove esordì in serie A con la maglia azzurra, il 6 dicembre 2012, lanciato nella mischia da Mazzarri nel match di Europa League contro il Psv. Lorenzo di gol in campionato con il Napoli in questa stagione ne ha segnati dieci e con il rigore decisivo messo a segno contro la Juve al "Maradona" ha raggiunto quota cento reti in maglia azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA