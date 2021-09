Napoli-Benevento, Idasiak in prova: «Sarebbe pronto anche per la Juve»

«Sono stato un paio di giorni in Polonia e ho cenato con Idasiak, si era appena saputo dell'infortunio di Meret. Non abbiamo toccato il problema, quando sono con lui non ne parliamo, ma sarebbe ovviamente pronto», queste le parole di Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, portiere della Primavera azzurra, «Ha 19 anni ed è alla prima esperienza: la palla è rotonda, ma sono convinto delle sue potenzialità e che per lui una partita valga l'altra».

Spalla a spalla con Marfella, l'altro giovane della porta. «Sia lui che Davide si sono allenati con una concentrazione comunque diversa perché la chiamata potrebbe arrivare» ha continuato a Radio Marte. «Già dal ritiro estivo, Idasiak mi parlava molto bene del nuovo allenatore dei portieri. Essere aggregato con continuità alla prima squadra è bello, sente che sta migliorando ancora di più. Questa esigenza di portarlo repentinamente in prima squadra potrebbe essere un vantaggio per il Napoli, così da testare un loro patrimonio».