Napoli-Benevento su Sky Sport: allo stadio biglietti da 1,50€

Test amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti. In vista di Napoli-Juventus, in programma sabato 11 settembre, gli azzurri affronteranno il Benevento in amichevole lunedì 6 settembre alle ore 21,00 allo stadio Maradona.



Come informato dal club, l’ingresso sarà aperto a tutti al prezzo simbolico di 1,5 euro (costo necessario per gli oneri amministrativi), prezzo valido per tutti i settori. L’incontro sarà trasmesso gratuitamente anche in diretta su Sky Sport Uno, su Sky Sport Calcio (per gli abbonati Sky) e anche su Ottochannel, 696 del Digitale Terrestre.