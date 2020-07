LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il gruppo va preservato, senza quello non saremmo riusciti a fare questi risultati. I nostri calciatori hanno stravinto il campionato, abbiamo tanti giocatori che hanno giocato per anni in A». Pasquale Foggia , direttore sportivo del, sa quanto conta la forza del gruppo, ma sa anche che sul mercato la squadra neo promossa dovrà farsi trovare pronta: «È ovvio che metteremo dentro ciò che può mancare eè uno di questi, è un valore aggiunto, un giocatore che porta esperienza e porta qualità».Sarà possibile una sinergia tra? «Ce ne sono tanti di napoletani bravi in giro, il mercato ne offre tanti. Metteremo dentro quelli che sono adatti a questa squadra, serve gente che si inserisce bene in questo gruppo. Llorente ? Rappresenterebbe il top per tante squadre e non solo per noi, ha giocato ad altissimi livelli e qualche mese fa ha disputato una finale di. Da qui a dire che verrà da noi ce ne manca però, ho letto nomi come il suo e come quello di, ma stiamo facendo un po’ troppa confusione» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Sono usciti troppi nomi e non vorrei che perdessimo la lucidità.? Ha dei costi importanti, li ha guadagnati durante la sua carriera. Ho letto che era a casa diquando in realtà è in Cina perché tra un po’ comincia il campionato. Sono voci che non fanno bene al Benevento».