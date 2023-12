Napoli, Bergomi esalta Di Lorenzo: «Mi rivedo in lui»

Bandiera del calcio italiano, oggi voce di Sky sport, campione del mondo e anche 60enne. Beppe Bergomi festeggia un importante traguardo e racconta alcuni passaggi di una lunga carriera, che lo ha visto soprattutto con addosso la maglia di quella Inter di cui ha saputo diventare e restare ancora oggi un simbolo per tanti tifosi.

Il calcio che cambia, però, non spaventa Bergomi, che nella sua lunga intervista a Tuttosport parla dei calciatori moderni. Come il capitano Giovanni Di Lorenzo. «Io mi rivedo un po’ in lui oggi. Chiaramente è un calcio diverso quello di oggi, ma anche lui è uno concentrato, sul pezzo, non sbaglia quasi mai una partita. È intelligente e mai banale» ha spiegato Bergomi.