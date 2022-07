Napoli, Bernardeschi conferma: «Mi volevano, ma io volevo altro»

Oggi è al Toronto FC, insieme con l'ex napoletano Insigne, ma Federico Bernardeschi ha rischiato di indossare l'azzurro nel suo futuro. Fu lo stesso Aurelio De Laurentiis ad ammetterlo a fine stagione: «Ho parlato con il suo agente a Montecarlo, vediamo se piace anche a Spalletti» le parole del patron azzurro. Una trattativa confermata dallo stesso calciatore.

«C'era un forte interesse del Napoli per me. La cosa è andata avanti un po', poi la situazione si è defilata, perché avevo altre cose nella testa» ha spiegato Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport, parlando anche della prossima stagione. «La Juve è abituata a vincere. Adesso ha preso Pogba e Di Maria e ci sono altri campioni che possono fare la differenza. È la favorita per la vittoria del campionato. Con Allegri lo sarà ancora di più».