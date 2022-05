Napoli, Bianchi e lo scudetto perso: «Pochi i giovani in squadra»

Ottavio Bianchi, ospite in questi giorni di Monte di Procida, città europea dello sport 2023, ieri non ha voluto perdere l’occasione per visitare anche Procida, capitale della cultura. E così, accompagnato dal sindaco montese, Giuseppe Pugliese, è stato accolto dal primo cittadino dell’isola di Arturo, Raimondo Ambrosino che ha personalmente illustrato tutti gli eventi che fanno di Procida il centro gravitazionale della cultura italiana.

